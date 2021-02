Sebestyén Balázs büszkén osztotta meg követőivel fotóját, amin az látható, hogy a befagyott Balaton jegén pózol.

Hétvégén a családjával együtt Balázs is megcsodálta a balatoni jégvilágot. Kollégái, Rákóczi Feri és Vadon Jani azonban felvilágosították, hogy bizony szabálysértést követett el, amikor ráállt a jégre - szerintük ezért akár pénzbírság is járhatna. Balázs meglepődött, nem tudta, hogy ez gondot is okozhatna - mesélte a Balázsék című műsorban.