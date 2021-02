1. A Chicago agglomerációjához tartozó Downers Grove-ban született 1971. február 17-én egy kávézótulajdonos anya és egy telefonszerelő apa gyermekeként.

2. Német, francia-kanadai, ír, angol, walesi és holland vér is folyik az ereiben. Az apai nagyapja Reichert-ről angolosított Richards-ra.

3. Kiskorában kimondottan fiús külsejűnek és viselkedésűnek tartották, a suli baseballcsapatában például ő volt az egyetlen lány.

4. Az iskola mellett élelmiszerbolti eladóként és hostessként dolgozott.

5. A középiskola elvégzése után Los Angelesbe költözött, és sikeres modellkarrierbe kezdett.

6. Az egyik első színészi munkáját a Doogie Howser, M. D. című tévésorozatban kapta, mint Neil Patrick Harris egyik barátnőjelöltje. Később ők ketten együtt szerepeltek a Richards mozis befutását hozó Csillagközi invázióban, és a Téglatesó vígjátékban is.

7. A Haláli fegyver című paródiafilm és a Jóbarátok sorozat esetében is úgy játszott közös produkcióban a későbbi férjével, Charlie Sheen-nel, hogy nem volt közös jelenetük, és nem is találkozta a forgatáson. A 2001-es Eltanácsolt tanácsadó esetében azonban már megtörtént a találkozás, és lángra lobbant a szerelem is.

8. A színészi karrierje csúcsát a kilencvenes évek végén érte el, amikor a Csillagközi invázió után erotikus sztár lett a Vad vágyaknak köszönhetően, majd Bond-lány A világ nem elégben.

9. 2004 decemberében mindössze öt hónappal az első szülése után meztelen fotósorozaton szerepelt a Playboyban.

10. Charlie Sheen-nel mindössze négy évig tartott a házasságuk, és két kislányuk született, de Richards még bőven terhes volt a másodikkal, amikor már beadta a válókeresetet. A szakításuk meglehetősen viharosra sikeredett. Richards fizikai és lelki bántalmazással, sőt halálos fenyegetésekkel is vádolta a férjét, aki ellen távolságtartási végzés is született. Ennek ellenére a második közös gyermekük születésénél ott lehetett.

11. 2011-ben egyedülálló anyaként örökbe fogadott egy harmadik, épp megszületett kislányt is, akinek az elhunyt édesanyja keresztnevét adta. 2018 óta Aaron Phypers a férje, aki a nevére vette Richards örökbefogadott lányát.

12. Időközben Charlie Sheen-nel is kibékültek, sőt Richards vendégszerepelt is az exférje tévésorozataiban. A Két pasi meg egy kicsi esetében például Charlie Sheen karakterének volt barátnőjét játszotta, a kislányát pedig a közös gyermekük, Sam Sheen.

13. 2011-ben megjelentette az önéletrajzát The Real Girl Next Door („Az igazi lány a szomszédból") címmel, ami felkerült a New York Times bestsellerlistájára is.

14. Rendszeresen jótékonykodik, számos segélyszervezet munkáját támogatja. Az édesanyját veserákban vesztette el, azóta minden erejével igyekszik felhívni a figyelmet ennek a betegségnek a veszélyeire, és segíteni az ebben szenvedőknek.

15. Rendszeresen játszik filmekben és sorozatokban továbbra is, de egészen a 2011-es Randiügynökségig kell visszatekintenünk, ha olyan filmjét keressük, amit a magyar mozikban is bemutattak. Jelenleg leginkább a Gazdagok és szépek című, több évtizedes múltra visszatekintő amerikai szappanoperában látható.