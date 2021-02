A vádirat szerint a jelenleg 51 éves férfi 2019 decemberében pénzt fizetett egy 16 éves fiúnak Sümegen, hogy pornográf felvételeket készíthessen róla. A kiskorú sértettet, akinek pénzre volt szüksége, a 22 éves rokona ismertette össze a férfival, és ajánlotta fel neki a lehetőséget, hogy pénzt szerezhet, amennyiben a fényképek, illetve a videófelvétel készítésébe beleegyezik.

Az unokatestvér egy esetben még a lakását is rendelkezésre bocsátotta a felvételek elkészítéséhez, illetve kiskorú rokonának megadta az 51 éves elkövető telefonszámát, hogy a későbbiekben már maga vehesse fel vele a kapcsolatot, amely rövid időn belül meg is történt. A középkorú vádlott egyébként már korábban is készített anyagi ellenszolgáltatás fejében kiskorú fiúról hasonló képeket, 2019 nyarán pedig a badacsonyi strandon szeméremsértő módon nyúlt egy 13 éves gyermekhez, amelyért a bíróság előtt szintén felelnie kell.

A két másik elkövetővel szemben azért került sor vádemelésre, mert miután egyikük az 51 éves vádlott mobiltelefonjában a kiskorú fiúkról készült pornográf felvételeket megtalálta, azokat az ismerősének továbbította. A 20 éves fiatal pedig hozzájutva a képekhez, egy találkozásuk alkalmával megfenyegette az azokon szereplő és általa is ismert kiskorút, hogy a felvételeket a fiú barátnőjének és másoknak is meg fogja mutatni, ha nem fizet 20 000 forintot. A sértett a követelésnek nem tett eleget, mire a vádlott, akit az ügyészség tettéért zsarolással is vádol, elment a fiú édesapjához, és a videófelvételt megmutatta neki.

Az ügyészség vádiratában valamennyi elkövetővel szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta a Tapolcai Járásbíróságnak azzal, hogy a szabadságvesztés végrehajtását a felvételek elkészítéséhez segítséget nyújtó, illetve a felvételeket ismerősének elküldő két férfival szemben a bíróság próbaidőre függessze fel. Mind a négy vádlott esetében indítványozta továbbá az ügyészség minden olyan foglalkozás, illetve tevékenység gyakorlásától történő végleges eltiltásukat, melynek során kiskorúakkal kerülnének kapcsolatba.

Forrás: ugyeszseg.hu