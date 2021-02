A brit kormány következő célkitűzése az, hogy az elsőbbségi listán szereplő összes kockázati csoport mindegyik tagját - vagyis az 50 éven felüli teljes brit lakosságot - április végéig beoltsák.

Az április utáni szakasz menetrendjében eredetileg szeptemberre tűzték ki a teljes felnőtt brit lakosság beoltásának határidejét, ám Johnson vasárnap ismertetett nyilatkozata szerint a brit kormány ezt a céldátumot július végére előrehozta.

A brit miniszterelnök közölte: az első határidő teljesítése komoly vívmány, ám a lendület ezután sem lanyhul, sőt a szándék az, hogy az oltási program a következő hetekben még tovább gyorsuljon.

Ennek jegyében a brit kormány most már azt tűzte ki célként, hogy július végére az ország teljes felnőtt lakossága részesüljön a koronavírus elleni oltásban, mert így még hamarabb biztosítható a leginkább veszélyeztetettek védelme, és további lépéseket lehet tenni a járvány megfékezését célzó korlátozások enyhítésére - közölte a Downing Street által ismertetett nyilatkozatában a brit kormányfő.

A brit egészségügyi minisztérium friss adatai szerint a 15 millió oltás céljának egy héttel ezelőtti teljesülése óta is jóval több mint kétmillió embert oltottak be.

A szaktárca szombat esti beszámolója alapján eddig 17 247 442-en kapták meg a koronavírus elleni védőoltás első dózisát Nagy-Britanniában, a második adagot pedig 604 885 embernek adták be.

Boris Johnson hangsúlyozta ugyanakkor vasárnapi nyilatkozatában, hogy a jelenlegi járványügyi zárlatból kivezető úton óvatosan és fokozatos ütemben lehet csak elindulni.

A brit miniszterelnök a tervek szerint hétfőn, a londoni alsóházban ismerteti a korlátozások enyhítésének várható menetrendjét.