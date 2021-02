A világszerte ismert pornósztárról senki nem mondaná meg, hogy már 69 éves! Ő is tisztában van ezzel, és még nem készül lehúzni a rolót: tele van tervekkel.



„Annyi vagy, amennyinek érzed magad. Még mindig jól nézek ki, nemrég egy fotós nő megjegyezte, hogy ötvennek is alig látszom, és egy fiatalabb férfit is el tudna képzelni mellém. Vidám természetem van, és mivel művésznőnek születtem, nem is tudok másképp meghalni. Még a hangom is szép, szeretnék újabb zenéket játszani, festeni és közben hazaköltözni, mert gyötör a honvágy – árulja el a holnap megjelenő HOT! magazinban Cicciolina, aki jelenleg tíz cicájával osztozik a Róma zöldövezetében lévő hatalmas lakásán. Férfi nincs az életében, aminek egyszerű az oka: nem hajlandó a kompromisszumra.

Olyan férfira vágyom, aki nem goromba, jólelkű, szeret utazni, színházba, kabarékba járni, és babusgat engem."

