Schobert Norbi nagyon szomorú hírt közölt a Facebook-oldalán: elhunyt a pártfogoltja. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a férfiról az orvosi vizsgálatok során kiderült, hogy komoly betegségei vannak, és az életéért küzd. Rosszindulatú daganatot és súlyos szívelégtelenséget is megállapítottak nála, és sajnos már nem tudtak rajta segíteni az orvosok. Schobert Norbi tegnap este jelentette be a szomorú hírt: pártfogoltja szervezete feladta a harcot.

"Ő az első tanítványom, egy kövér fiú, aki annyira későn szólt, hogy már azok a betegségek és azok a szövődmények, amelyeket az elhízás okoz, azt már nem tudta megúszni. Volt bakancslistája, azt kívánta, hogy még egyszer ússzon a Balatonban. Nem tudom... Ha elhamvasszák, majd akkor ezt a balatoni úszást, ezt majd valóra váltjuk neki... Nem tudok minden elhízott embert megmenteni. Nem vagyok megmentő" - mondta Norbi.