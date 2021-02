Horváth Éva a Story magazinnak mesélt arról, miért nem ment még férjez, ennek kapcsán pedig elég sok mindent elárult párjáról, akiről eddig nem nagyon beszélt. Azt mondja, nincs kedve a rengeteg szervezkedéshez, amit egy esküvő igényel, ráadásul van egy csomó másik dolog, ami összetart egy kapcsolatot.

"Rengeteg más dolog van, ami képes összetartani, illetve új szintre emelni egy kapcsolatot. Az őszinteség, az elfogadás, a bizalom, a jó kommunikáció mind ilyenek, ahogyan az is, hogy képesek vagyunk önzetlenül támogatni egymás terveit. Ez persze nem mindig egyszerű. Én Nyilasként hajlamos vagyok makacsul elzárkózni egy vita után, a párom, aki Bika, viszont szereti megbeszélni a dolgokat" - mondja Éva.

A modell eddig élvezetből főzött, azonban most, hogy minden étterem zárva, kicsit kötelesség is lett ez. Mégis igyekszik lelkesedéssel alkotni, mert tudja, hogy egy férfihoz a gyomrán át vezet az út:

"A párom diétázik, így próbálok minél változatosabban elkészíteni az ételeit. A gyereknevelésből pedig mindketten maximálisan kivesszük a részünket. Ki is kell, másképp nem működne a családunk. Ez tökéletesen bebizonyosodott a Farm VIP forgatása alatt, ahol Kristófra egy hónapon át az apukája vigyázott. A mindennapokban is megvannak a leosztott feladataink, én viszem a kisfiunkat óvodába, és a párom megy érte. Ugyanígy működünk együtt a ház körüli feladatok elvégzésében is" - meséli Horváth Éva.