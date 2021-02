Egy magyar, ám külföldön is jól ismert úszóedző megszerezte és eladta Hosszú Katinka edzéstervét, hatalmas kárt okozva ezzel az polimpiai bajnok úszónak.

Katinka saját maga készíti az edzéstervet, tehát a saját szellemi termékéről van szó. Egyedi módszereinek köszönhetően lett a világ legjobbja, és korábban azt nyilatkozta, hogy amit magának kitalál, az brutálisabb, mint amit bárki más le merne írni. Ezek a dokumetumok felbecsülhetetlen értékkel bírnak.

A Blikk úgy tudja, hogy egy meg nem nevezett, ám idehaza és külföldön egyaránt ismertnek számító magyar tréner megszerezte és eladta Németországban Katinka edzéstervét. Azt nem lehet tudni, hogy szerezte meg, csak azt, hogy körülbelül 50 ezer euróért, azaz 18 millió forintért adta el, hatalmas kárt okozva ezzel Hosszúnak.



Verrasztó Zoltán, a Verrasztó testvérek édesapja szerint is hatalmas hátrány érte Katinkát, hogy titokban eladták az edzéstervét:

"Egy háromszoros olimpiai bajnok úszó felkészülési terve vagyonokat érhet. Gondoljunk csak bele, ha valaki kitalál valami újat, valami jobbat, mint a megszokott, azzal rengeteget lehet nyerni. Akár több év előnyét is semmissé lehet tenni. Európában vannak olyan országok, ahol az ifitrénerek négy-ötezer eurót, vagyis körülbelül 1,4-1,8 millió forintnyi összeget elkérnek azért, hogy kidolgozzák egy fiatal edzéstervét. Pedig az semmit sem garantál, elképzelhető, hogy az úszó nem is ér majd el komoly eredményt, a szülőknek mégis nagyon komoly pénzt kellett kifizetniük."