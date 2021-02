Curtis és Szabó Ádám új daluk és klipjük premierje miatt vendégeskedtek a TV2 reggeli műsorában. Arról is meséltek, hogy valóban nagyon jóban vannak és sok időt töltenek együtt. Curtis pedig azt is elárulta, hogy a premier ünneplése után ő kedvesével tért haza, míg Ádám több hölgy társaságát is élvezte egyszerre...

„Én a párommal töltöttem az éjszakát. Ádám pedig a párjaival. Egy háremet tart" - mesélte nevetve Curtis.

Vajon tényleg háremet tart a fiatal énekes?