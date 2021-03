A 28 éves New Jersey-i Madison McManus 15 éves korában kezdett el keménydrogokat használni. Innen került lejtőre az élete: többször letartóztatták, hat éven át az utcán élt és gyermekét is elvették tőle. Most azért küzd, hogy visszanyerhesse 9 éves kislánya felett gyakorolt felügyeleti jogát, akit 18 évesen szült.

A lány 15 évesen volt az első rehabilitációján,18 éves koráig járt különböző programokra, de hiába. Amint kijött az intézetekből, újra és újra a drogok rabja lett.

18 éves koromban kilenc hónapig voltam tiszta, miközben terhes voltam a lányommal, aki most kilenc éves. Eddig ez volt a leghosszabb idő, amikor nem használtam drogot" - nyilatkozta Madison a Daily Mail-nek.

Ezután azonban újra visszaszokott és függősége annyira a hatalmába kerítette, hogy abbahagyta az iskolát és lánya ideiglenes felügyeletét is aláírta. Borzasztóan egyedül érezte magát ekkor, nem volt senki az életében, akire támaszkodhatott volna. Ezután következett életének hat legsötétebb éve, amikor az utcán élt. Szégyellte magát függőségéért és azért, mert elveszítette lányát és családját.

2018. július 18-án használt drogot utoljára, amikor is letartóztatták. Ez mentette meg az életét. A börtönben átértékelte életét és elhatározta, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy megszabaduljon függőségétől. Részt vett egy 30 napos programon, majd 4 hónapot töltött elvonón és csatlakozott egy névtelen alkoholisták csoporthoz.

Madison rengeteget dolgozik önmagán, terapeutához jár és családja is támogatja. 3 éve tiszta, de tudja, hogy ez egy életen át tartó munka lesz.

Madison Facebook posztját, melyben gyógyulásáról ír, itt tudod megnézni.