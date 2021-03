Az American Journal of Transplantation számolt be annak a michigani nőnek az esetéről, aki két hónappal a tüdőtranszplantációja után halt meg koronavírusban. Ez lehet az első olyan eset, ami bizonyítja, hogy szervátültetés közben is meg lehet fertőződni.

Az asszony tünetmentes, negatív tesztet produkáló donortól kapott új tüdőt, később derült ki, hogy mégis koronavírusos volt. A műtétet végző egyik orvos is megfertőzötött, ő később meggyógyult. A donor egy súlyos autóbalesetben hunyt el, és a műtét előtt a protokoll szerint ellenőrizték őt is és a műtétre váró nőt is. Három nappal az operáció után azonban az asszony belázasodott, nehezen kapott levegőt. A képalkotó vizsgálatok mutatták ki a tüdő fertőzöttségét. Később szemptikus sokk és szívelégtelenség is kialakult nála, már nem tudtak rajta segíteni.

A donor a családja szerint a baleset előtt nem produkált tüneteket, és koronavírus-fertőzöttel sem érintkezett. A donortüdőből korábban vett folyadékmintában végül ki tudták mutatni a vírus jelenlétét.

Az eset egyedi, eddig még nem tudták bizonyítani azt, hogy valaki transzplanáció során, az új szervtől betegszik meg.