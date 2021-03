Ahogy tegnap mi is hírül adtuk, a Buckingham-palota megerősítette, hogy Fülöp herceget hétfőn átszállítottak a St Bartholomew's kórházba , mivel további kezelésekre van szüksége.

Edinburgh hercegének szervezetét egy fertőzés támadta meg és most már két hete kórházban tartózkodik emiatt, mely életében a leghosszabb kórházban való tartózkodásnak számít. A királyi forrás arról számolt be, hogy egyre sötétebb a hangulat a Windsori-kastélyban, a királyi család imádkozik Fülöp herceg életéért. A herceget akát 6 hétig is bent tarthatják, amíg el nem végzik az összes szükséges vizsgálatot - írja a Mirror.

Az elmúlt 11 hónapban rendkívül sok óvintézkedést tettek, hogy megóvják II. Erzsébet királynőt és férjét a koronavírustól, ez sikerült is, viszont az ismeretlen fertőzés most Fülöp herceg szívét támadta meg. Az orvosi szakértők azt javasolták, hogy a herceg maradjon 4-6 hétig kórházban, hogy intravénás antibiotikumot kaphasson. A királyi családban mindenki nagyon aggódik a 99 éves Fülöpért és gyógyulásáért imádkoznak.