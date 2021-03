A dabasi férfi azért tört be több helyre is, hogy méltóképp tudja megünnepelni születésnapját.

A szülinapos egy gyáli lakásba tört be, és az épületből 150 ezer forinttal és 400 euróval távozott. A férfit a tápióbicskei körzeti megbízott elfogta, és kiderült, hogy a férfi több helyre is belógott. A dabasi tolvaj beismerő vallomásában több elkövetett bűncselekményről is beszámolt, így három ócsai és három fővárosi bűncselekmény elkövetését is elismerte.

Mint kiderült, a férfi nem csak lakóházakba, de közértbe és ruhaboltba is betört, és a készpénzen kívül édességet, szeszes italokat, és ékszereket is eltulajdonított. Munkanélküliként abból biztosította megélhetését, hogy az értékeken túladott, és azzal magyarázta tetteit, hogy kellett a pénz. A letartóztatott férfi ellen jelenleg lopás miatt folyik az eljárás.