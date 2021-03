Csütörtökön ismét Kormányinfót tartott Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely, ahol a legfrissebb korlátozásokat is bejelentették. Ezek a következőek.

Bezárják április 7-ig az óvodákat és iskolákat

Ha most nem zárnánk, akkor a nyitás is későbbre tolódnak - mondta Gulyás. Nemcsak azért kell zárni, hogy az emberek életét megvédjék, hanem hogy hamarabb nyithassunk. Az oktás területén április 7-ig az óvodákat és iskolákat bezáják.

Az üzleteket március 8-tól március 22-ig bezárják

Az élelmiszerboltok, és a patikák nyitva maradnak és a benzinkútak is. Ugyanebben az időintervallumban minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügy. A konditermeket be kell zárni, de az igazolt sportolók rendezvényei zárt kapuk mögött megtarthatóak. A parkok nyitva lesznek. A munkavégzés is lehetséges de ahol lehet, ott otthoni munka legyen - mondta Gulyás Gergely. Mindenhol kötelező lesz a maszkhasználat szabad téren.

A nyitás március 22-ével meg fog kezdődni, minden bizonnyal ütemezetten - jelentette be.

Arról is beszéltek, hogy a jövő hétre az EU-ban Magyarország lesz a leginkább átoltott ország, de ez nem elég a vírus terjedésének a lassításához, szükség van az újabb korlátozásokra.