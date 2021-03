Az sms-eket a Vakcinainfo küldi, azokban szerepel a védőoltás beadásának helye és ideje, valamint az, hogy az oltás az AstraZeneca-vakcinával történik. Az üzenetben kérik, hogy az oltóponton mindenki pontosan jelenjen meg, és ha teheti, vigye magával a koronavirus.gov.hu oldalról kinyomtatható hozzájáruló nyilatkozatot.

Az sms-ben felhívják a figyelmet arra, hogy ha valaki a megjelölt időpontban nem tud megjelenni, az oltásra csak a későbbiekben lesz lehetősége.



Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai tájékoztatóján azt mondta: szombaton és vasárnap 74 ezer, 18 és 60 év közötti krónikus beteget terveznek beoltani a kórházi oltópontokon az AstraZeneca oltóanyagával. Az érintetteket csütörtökön sms-ben értesítik.



Az országos tisztifőorvos azt kérte azoktól, akik megkapják az sms-t, hogy pontosan és felkészülten érkezzenek. Hozzák magukkal személyazonosító irataikat, TAJ-kártyájukat, a koronavírus.gov.hu oldalról letöltött, majd kitöltött beleegyező nyilatkozatot. Emellett javasolta, hogy az érintettek praktikusan öltözködjenek, legyen náluk víz, a cukorbetegeknél ennivaló.

Közölte, hogy az értesítettek ne válaszoljanak az sms-re, az tulajdonképpen egy "behívó".



Müller Cecília csütörtöki tájékoztatása szerint a 18-59 éves krónikus betegek közül 250 ezren regisztráltak eddig koronavírus elleni védőoltásra, és azt 114 ezren már meg is kapták. Szombaton és vasárnap újabb több mint 70 ezer embert oltanak be a kórházi oltópontokon.



Az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint a hétvégén 101 kórházban 433 oltóponton reggel nyolc órától este hét óráig adják be a védőoltásokat, egy-egy helyen óránként tizenkét ember fogadására készülnek. Az oltási kampányban 600 orvos és 1200 ápoló vesz részt.