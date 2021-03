A Johnson & Johnson vezérigazgatója számolt be arról, mikorra készülhet el a fiatalabbaknak, 18 éveseknek szóló vakcina.

A Johnson & Johnson egydózisú vakcinát fejlesztett ki a koronavírus ellen, és a vezérigazgatójuk, Alex Gorsky bejelentette, hogy szeptemberre elkészülhet a 18 éveseknek szánt változat.

„Úgy gondolom, ekkor a legvalószínűbb az érkezése. A jó hír, hogy a gyógyszerfelügyelet már dolgozik a cégekkel közösen az engedélyeztetési irányvonalakon, hogy megfelelően gyűjthessünk adatokat" - írja a Liner. Fő előnyének azt tartja, hogy hasonló anyagot korábban is használtak kiskorúakon. Múlt héten jelentették be először, hogy kiskorúakon is tesztelnek, 12-18 évesekkel kezdik, majd innen mennek lefelé.

Dr. Macaya Douoguih, a J&J vakcinafejlesztői partnerének, a Janssennek a fejlesztési és orvosi igazgatója arról is beszélt korábban, hogy a a második és harmadik harmadban lévő terhes nők beoltásáról is készül egy tanulmányuk március végén.