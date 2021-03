Csak egy ártatlan fotót tett közzé Palácsik Lilla, arra nem számított, milyen kommentcunamit eredményez majd a kisfiával közös képe. Azért akadt ki egy kommentelő, mert szerinte nem biztonságos, ahogy Vajana Timi húga a gyerekét tartja.

"Hogy foghatod így a gyereket? Értem, hogy a fotó az első, de ne haragudj, ezen a képen úgy tűnik, hogy mindjárt elejted a kicsit... Én is édesanya vagyok 3 és fél éve már, de én így ilyen fotót nem tennék ki, hogy ilyen érdekesen fogom a gyerekem. Kicsi még, vigyázz rá inkább" - írta egy kommentelő, amelyre persze Lilla válaszolt is.

"Semmi gond, minden vélemény fontos. Nem értek veled egyet, tudom, hogy mikor van biztonságban a kisfiam. Nekem ő a legfontosabb, figyelek rá, hogy ne ejtsem el. Ennél többet nem szeretnék ideírni, mert nagyon fáj, amit leírtál, és az mégjobban, hogy vannak követőim, akik még a hozzászolásod kedvelik is" - írta Lilla. Férje, Visváder Tamás is a védelmére kelt.