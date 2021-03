Harry és Meghan mindenről kitálalnak Oprah Winfrey-nek, a magyar idő szerint hétfőn hajnalban adásba kerülő interjúban. Az eddig kikerült részletek arra engednek következtetni, hogy a pár kifejezetten őszintén beszélnek arról, mi zajlott a királyi családban. Szakértők szerint ezzel az interjúval kockára teszik a családi kapcsolataikat, amiből Meghannak nem sok maradt, tekintve, hogy az apjával sem ápol már jó viszonyt.

A The Sunday Times beszámolója szerint azonban II. Erzsébet nem fogja figyelemmel kísérni ezt a "cirkuszt" - a palota dolgozói állítólag csak így nevezik Harry és Meghan akcióját. A királynőnek ugyanis ennél fontosabb ügyei is akadnak mostanában: a szolgálat, és férje, Fülöp herceg, aki már hosszú ideje kórházban van. A források szerint a királyi család azt szeretné a legjobban, ha véget érne már végre a botrány, és végezhetnék nyugodtan a mindennapi munkájukat. Az is kiderült, hogy előreláthatólag a királyi család nem akar visszatámadni, bármi hangozzék is el az interjúban. "Úgy tűnik, csak az egyik fél lő" - mondta a forrás.

Egy királyi szakértő szerint Harry egyszer meg fogja bánni ezt a kitárulkozást, ahogy annak idején Diana is.