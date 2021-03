Harry és Meghan Markle közelgő interjúja lázban tartja a világot, hiszen valószínűleg olyan dolgokat árulnak el a királyi családról, amiket még soha senki nem hozott nyilvánosságra. A pár minden tisztségéről és előjogáról lemondott azért, hogy teljesen függetlenek és szabadok lehessenek, és úgy tűnik, hogy ennyivel nem elégedtek meg: kiteregetik a szennyest. Az Oprah Winfrey-vel folytatott beszélgetésükből eddig csak néhány részletet közöltek, de a királyi szakértőknek ennyi is elég ahhoz, hogy megállapítsák: a pár a kockára teszi az interjúval a családi kapcsolatai.

Meghan a kikerült részletben arról beszélt, hogy a róluk terjesztett hazugságokban a királyi családnak is szerepe volt, ezért nem tudja, hogyan gondolhatták, hogy továbbra is csendben maradnak. Azt is elmondta, hogy a beszélgetés miatt lehet, hogy néhány dolgot el fognak veszíteni, de eddig is sokat vesztettek már.

A családi kapcsolataik ezzel biztosan veszélybe kerülnek, habár Meghannak már nincs túl sok vesztenivalója, hiszen édesapjával is elszakadtak egymástól - írja a Daily Star.