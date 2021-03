Orbán Viktor videóüzenetekben hívta fel a figyelmet az oltás fontosságára. Mindenkit arra kér, hogy oltassa be magát.

A miniszterelnök több videót is közzétett a Facebook-oldalán azért, hogy felhívja a figyelmet a koronavírusi elleni oltás beadatásának fontosságára.

"Az életünket most két párhuzamos folyamat határozza meg. Egyfelől tömegesen oltjuk azokat, akik regisztráltak és a vírus ellen vakcinát kértek. Másfelől újult erővel támad a vírus harmadik hulláma. A célegyenesben vagyunk, most azért kell zárnunk, hogy minél hamarabb nyithassunk."

- mondta Orbán Viktor, aki mindenki arra biztat, hogy regisztráljon a vakcinára, hiszen csak így fékezhetjük meg a világjárvány tombolását.

"Eddig 2 816 554 honfitársunk regisztrált. Minden nap oltunk, ezen a hétvégén is, sőt, még húsvétkor is oltani fogunk. Ezen a hétvégén elérjük az egymilliós beoltotti számot, a terv szerint, amiből dolgozunk, 2,5 millió ember lesz beoltva április elejére, május elejére több mint 4.5 millió, és utána a 7-8 milliós számot is elérjük, ha kérik a vakcinát"

-mondta el egy másik videóban.