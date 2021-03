Az Exatlon Hungary Bajnok csapatában vitát szított az egyik versenyző, Luca hozzáállása. A lány a futama után azt mondta, a felénél feladta. Nem csoda, hogy társai kiakadtak. Szerintük egy élsportoló száját ilyen mondat nem hagyhatja el.

El voltam képedve ezen a kijelentésen. Egy Bajnok ilyet nem mondhat! Úgy nem jöhet le a pályáról, hogy ő nem tett meg mindent az adott futamért, pláne, hogy itt nem egyéni játékról beszélünk, minden pont számít" - mondta az esetről Andris, aki szerint nagyon fontos a csapatnak, hogy mindenki a maximumot hozza ki magából.

"Az biztos, hogy nagyon sokat számít a csapatnak, hogy ki milyen mentalitással tolja végig a pályákat" - mondta a versenyző, akinek kicsit meg is változott a Lucáról alkotott véleménye ezek után. "Ez a kijelentés egy kicsit megváltoztatta a hozzáállásomat Lucához. Nyilván azon leszünk, hogy megbeszéljük, tisztázzuk, ne maradjon tüske ezzel kapcsolatban" - árulta el Andris, aki nem tudná elképzelni, hogy ő hasonlót mondjon.

Janka is hasonló véleménnyel van a történtekről.

Eszméletlenül sokkolt Luca kijelentése, eszméletlenül nagyot csalódtam benne. Félre is vonultam kicsit, mert minden mozzanat, kijelentés hatással van az egész csapatra. Azért is rosszul érintett, mert egy Bajnok szájából nem hangozhat el egy ilyen mondat, sőt már akkor nagy a baj, ha egyáltalán ez megfogalmazódik benne" - mondta. "Ez egy csapatjáték, ahol minden hatással van mindenre és mindenkire. Nem jelenteném ki, hogy emiatt nem tudtunk fordítani, de abban van igazság, hogy ez nagyon rossz hatással volt a csapatra, senkinek nem tetszett ez a kijelentés, és lehúzott minket aznap" - tette hozzá. Azt is elárulta, a történtek és az azt követő beszélgetés mennyit változtatott a véleményén Lucáról. "A szállásra visszatérve tőle szerettük volna hallani a történteket, a gondolatait. Még Krisztián is felszólalt, aki sokszor csendesebb ilyen szituációkban. Én is elmondtam a véleményemet, sajnos nem fogadta jól, hogy mi ezzel is csak segíteni szerettünk volna, ő makacs volt, és nem fogadta be a segítségünket.