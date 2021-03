Az egyetemista fiú képtelen volt belenyugodni abba, hogy volt barátnője szakított vele. Először zaklatta, majd meg is zsarolta a lányt, később pedig megpróbálta megölni.

A nem jogerős ítélet szerint a szerelmi kapcsolatuk megszakításába belenyugodni nem tudó vádlott rendszeresen igyekezett a sértettel - annak kifejezett akarata ellenére - a személyes kapcsolatot felvenni, telefonjáról 37 nap alatt 97 hívást kezdeményezett a sértett telefonjára, de a Facebookon keresztül is rendszeresen üzent neki, búcsú e-mailt küldött és öngyilkosságát helyezte kilátásba; neurológus és pszichiáter orvosok, az édesanyja és fiktív személy nevében is írt számára hamis e-maileket, üzeneteket, amelyekben az egészségi állapotára figyelemmel kérte kapcsolatuk rendezését, öngyilkossági kísérletéről számolt be, elbúcsúzott, aztán a sértettet megölésével fenyegette. Ezek miatt a bíróság távoltartást rendelt el - írja a Blikk.

A vádlott a sértettről készült fényképek felhasználásával e-maileket is készített, amelyeket a sértett számos ismerősének megküldött, s amelyekben szexuális szolgáltatásokat kínált a sértett nevében. Emellett a sértett nevében és személyes adatainak közzétételével több partnerkereső oldalon is regisztrált, sőt, esetenként fényképét is közzétéve, szexuális tárgyú felhívásokat tett közzé, amelyek miatt a sértett üzenetek, telefonhívások sokaságát kapta. Mindezeken túl a vádlott ilyen tartalmú szórólapokat készített és terjesztett, a sértett lakóhelyének vasútállomásán, a Szombathelyre haladó IC-vonaton, illetve az oktatási intézmény közelében parkoló autókra elhelyezve azokat.

A vádlott további bosszúállást is elhatározott, amelynek érdekében két kést magához véve a sértett lakóhelyére utazott, ahol elrejtőzve várakozott a sértettre, amely idő alatt még egy fahusángot is szerzett, amellyel aztán az utcán mellette elhaladó sértettet több alkalommal fejbe vágta, miközben a megölésével fenyegetőzött. Az ütésektől megszédült és földre esett sértettet tovább ütlegelte, dulakodott vele, amelynek során többször is próbálta a sértettet a fején és a nyakán megszúrni, ami kétszer sikerült is, ám a sértettnek sikerült kiszabadulnia és segítséget kérnie.

A vádlott a büntetés-végrehajtási intézetből a járásbíróságra küldött névtelen levélben a sértettet kábítószer tartásával és értékesítésével vádolta meg, majd az engedély nélkül megszerzett mobiltelefonról ismét üzeneteket küldött a sértettnek, illetve megpróbálta azt felhívni, végül – a hatósági tiltás ellenére – postai úton is levelet küldött neki, amelyben a megbocsátását kérte.

A másodfokú ügyészség szerint a szerelmi kapcsolatukat önös érdekből helyreállítani akaró, a sértett életét hosszabb időn keresztül, a távoltartás szabályait is megszegve változatos eszközökkel és módon megnyomorító, a sértettnek komoly lelki és fizikai szenvedést okozó, őt a lakóhelyéről elköltözésre is késztető, a büntetőeljárás, sőt letartóztatása alatt is bűncselekményeket elkövető vádlottal szemben kiszabott fegyházbüntetés mértéke feltétlenül szükséges és indokolt.

A Szombathelyi Törvényszék a 2020. november 30. napján meghozott ítéletében a vádlottat emberölés bűntettének kísérlete, hamis vád bűntette, hamis tanúzásra felhívás bűntette, zaklatás vétségei és személyes adattal visszaélés vétsége miatt halmazati büntetésül 13 évi fegyházbüntetésre, Vas megye közigazgatási területéről 5 évi kitiltásra és mellékbüntetésül 10 évi közügyektől eltiltásra ítélte.