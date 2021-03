1. Liza May Minnelli néven született 1946. március 12-én Los Angelesben, a filmsztár Judy Garland és a neves hollywoodi filmrendező, Vincente Minnelli gyermekeként.

2. A Liza nevet a Gershwin-testvérek Liza című dala után adták neki a szülei. Az alábbi felvételen az édesanyja adja elő, a végén pedig a tini Liza is csatlakozik hozzá.

3. Apai ágon olaszok és franciák az ősei, az édesanyja oldaláról pedig ír és skót származású.

4. A szülei foglalkozása miatt lényegében az MGM hollywoodi filmstúdiójában töltötte a gyerekkorát. 14 hónapos korában szerepelt először kamerák előtt, A jó kis nyarak című film forgatásán.

5. 19 évesen elnyerte a színpadi alakításokért kapható legrangosabb elismerést, a Tony-díjat. 23 évesen már Oscarra jelölték az Első szerelem című filmért, három évvel később pedig meg is kapta a díjat a musical-klasszikus Kabaréért. Ezzel ő lett az első (és mindmáig egyetlen) Oscar-díjas, akinek mindkét szülője is az.

6. Énekesként is jelentős az életműve, néhány kivételes pillanatban pedig ez a filmes karrierjével is összeért, mint például a New York, New York című 1977-es filmben, aminek címadó dalát kimondottan neki írták. Később Frank Sinatra előadásában is nagy népszerűségre tett szert a dal, ezt többször előadták duettben is.

7. Négyszer házasodott és négyszer vált el. A leghosszabb ideig, 1979 és 1992 között Mark Gero szobrász volt a férje.

8. Nem született gyermeke. Mark Gero feleségeként többször is teherbe esett, de sajnos mindegyik vetéléssel végződött. Amikor az utolsó babát megpróbálták megmenteni az orvosok, Minnelli is olyan súlyos egészségkárosodást szenvedett, hogy többször nem próbálkozhatott.

9. Nem csak a musicalek és a jazz világa áll hozzá közel, szívesen kísérletezett más műfajokkal is. A nyolcvanas évek végén például a Pet Shop Boys elektronikus-szintipop zenét játszó duójával készített közös albumot, óriási slágerekkel.

10. Ő az egyetlen előadó a világon, aki a REGOTcím büszke tulajdonosa. A betűszó a leghíresebb díjakat jelöli (amelyek közül az egyiket persze nem annyira szeretik megkapni): Arany Málna (Razzie), Emmy, Grammy, Oscar és Tony. Minnellin kívül soha senki nem gyűjtötte be mindegyiket.

11. Szinte egész életében küzdött az alkohol- és kábítószerfüggőséggel. A féktelen bulijairól híres Andy Warhol is feljegyezte a naplójába, hogy amikor egy alkalommal Minnelli megérkezett hozzá, csak annyit mondott: „Kérem az összes drogot, ami csak nálatok van!"

Később pszichiáter és terápiás csoportok segítségével sikerült rendbe szednie magát.

12. A kilencvenes évek végén megműtötték a hangszálait, és a kényszerű szünet alatt elkezdte megnézni az apja által rendezett régi filmeket. Ebből aztán egy Broadway-előadás született Minnelli on Minnelli címmel.

13. A becenevei szimplán csak „Hollywood királynője" és „A Broadway királynője".

14. 2000-ben olyan komoly vírusos agyvelőgyulladáson esett át, hogy az orvosok azon a véleményen voltak: már sohasem fog tudni beszélni, és az egész hátralevő életét kerekesszékben kell töltenie. Rájuk cáfolt, és minden egyes nap keményen dolgozva, mozgás- és énekterápiával teljesen sikerült felépülnie.

15. A mai sztárénekesek közül Adele, Michael Bublé, Pink és Lady Gaga a kedvence.