A Bajnokok közül mindenki letört, amikor kiderült, hogy Szabó Franciska nem folytathatja tovább a versenyt sérülései miatt. Dani elárulta, hogyan érintette őt csapattársa távozása.

"Nagyon váratlan volt ez a bejelentés. A későbbiekben sem a pálya mellett, sem a pályán nem számíthatunk rá. A ceremónia után tudtam, hogy ezt el kell engedni, ki kell zárni, ami csapat szinten jól is sikerült. Kárpótoltuk magunkat ezzel az ajándékkal, ami a videóhívás volt" - mondta. Hozzátette, a videóhívás, mint nyeremény, nagy motivációt jelentett számukra.

"A videóhívásnak nagyon nagy súlya van, hiszen tudtuk, hogy a videóüzenetek is milyen jó hatással voltak a csapatra. Nagy erőt tudtunk ebből meríteni, illetve Franci elvesztése, és az előző napok kudarcai nagyon feltüzeltek minket. A videóhívás csak plusz motiváció volt. Rengeteg pozitív gondolatot kaptam és gyűjtöttem be a páromtól. Nagyon jó volt ennyi idő után látni és hallani, bár hosszabb ideig is voltunk már távol egymástól, de az egészen más volt, hiszen napi szinten tudtunk kommunikálni. Nagyon extra élmény volt ez a hívás" - árulta el. Hozzátette, lendületet ad, de gondolkodóba is ejti az embert ez a lehetőség.

"Plusz lendületet is ad, viszont gondolkodóba is tudja ejteni az embert, ezen túl kell lendülnünk."