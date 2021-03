A díjátadón 22 előadó lépett fel, olyanok mint Harry Styles, Taylor Swift, Dua Lipa, Billie Eilish vagy a Post Malone. A gála műsora élő és előre felvett részletek keveredéséből állt össze, négy színpadon zajlottak az események. A koronavírus miatt a shownak nem volt hagyományos értelemben vett közönsége, az egyes előadásoknál a fellépők, a jelöltek és olyan vendégek tapsoltak, akiket teszteltek COVID-19-re.

Íme a nyertesek listája a főbb kategóriákban:

Az év felvétele:

"Everything I Wanted" — Billie Eilish



Az év albuma:

"Folklore" — Taylor Swift

Az év dala:

"I Can't Breathe" — Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, songwriters (H.E.R.)

Az év legjobb új előadója:

Megan Thee Stallion

A legjobb szóló popelőadás:

"Watermelon Sugar" — Harry Styles

A legjobb pop előadás duó/együttes kategóriában:

"Rain on Me" — Lady Gaga With Ariana Grande

A legjobb hagyományos popalbum:

"American Standard" — James Taylor

Az év legjobb pop vokális albuma:

"Future Nostalgia" — Dua Lipa

A legjobb rock előadás:

"Shameika" — Fiona Apple

A legjobb rock album:

The New Abnormal" — The Strokes

A legjobb dal rock kategóriában:

"Stay High" — Brittany Howard, songwriter (Brittany Howard)

A legjobb alternaatív zenei album:

"Fetch the Bolt Cutters" — Fiona Apple

A legjobb R&B előadás:

"Black Parade" — Beyoncé

A legjobb R&B dal:

"Better Than I Imagine" — Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson, songwriters (Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello)

A legjobb R&B album:

"Bigger Love" — John Legend