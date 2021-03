"Boldog vagyok, hogy rám is gonndoltak. Mágsem úgy tekintek rá, mintha csak én kaptam volna, hiszen köszönhetem a barátaimnak is, akikkel hosszú évtizeted óta együtt zenélhettem, velük lettem Nagy Feró. Évek óta minden alkalommal mondogatták nekem, hogy most már biztosan én kapom meg, de őszintén megmondom, soha nem készültem rá, soha nem mondtam, hogy nekem ez kijár. Inkább csak a pofámat jártatom" - mondta a Borsnak a zenész, aki az életében fontos szerepet betöltő barátainak írt egy köszönővelevet, amihez a Kossuth-díj fotóját is csatolta, hogy érezzék, ez nekik is jár.

Ferónak a pénzjutalommal konkrét tervei vannak: "Remélem, még ebben az évben megszületik a negyedik unokám, úgy érzem, ez a díj nekik is szól, főleg az anyagi részére gondolok, amit szeretnék majd rájuk költeni."