Nagy László a napokban mutatta meg először barátnőjét , a fitneszmodell Sónyák Szilviát. Most kiderült, hogy a világklasszis kézilabdázó még nem vált el hivatalosan a feleségétől.

Nagy László és Sónyák Szilvia a napokban posztoltak először közös fotót az Instagramra, a nyilvánosság előtt is vállalva ezzel, hogy együtt vannak. Sokan úgy tudták, hogy a sportoló már régebben elvált feleségétől, ám kiderült, hogy hivatalosan még mindig házastársak. Erika most úgy döntött, hogy beadja a válókerestet - írja a Bors.