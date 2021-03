Nyár óta lakik a házaspárral Szaffi, aki teljesen elvarázsolta gazdáit. Az ágyukba is beengedik, olyankor a cica kettejük között alszik.

"Többször keltem már arra, hogy nyalogatja az ujjaimat, finoman harapdálja a kezemet, dörgölőzik és dorombol, míg új pozíciót talál magának. De arra is ébredtem már, hogy a 4 kilós macska erőből ráugrik a hasamra - nem volt túl kellemes. (...) Folyamatosan ki-be járjál, és mivel nincs külön bejárója, nekünk kell ugrani, ha ő úgy dönt, ki vagy be akar menni. Még kopog is, hogy figyeljünk rá. Néha tényleg olyan, mintha a szolgái lennénk" - mesélte Stohl András a Best magazinnak.