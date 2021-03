Csocsesz feleségét gyászolja. 58 évesen hunyt el, miután elkpata a koronavírust és intenzív osztályra került. A zenész Facebookon közölte a szomorú hírt.

"Kedves barátaim ismerőseim fájó szívvel és mérhetetlen fájdalommal tudatom,hogy kedves feleségem aki imádta az életet és mindennek tudot örülni... 58 éves korában 17 nap hatalmas küzdés után legyőzte őt a vírus. Itt hagyott bennünket, hiánya elviselhetetlen!! Nyugodj békében drága Gyöngyikém" - írta.

"A poklok kínjait éltük át. Tegnap fél tizenkettőkor állt meg a szíve. Nem engedtek oda hozzá közvetlenül, mert az intenzív osztályon feküdt.