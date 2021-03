A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 387 570 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 196 553 főre emelkedett. 11 760 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1467-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság átoltottsága elérte a 17,4%-ot szemben a 9,6%-os uniós átlaggal. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. Az eddig regisztrált 65 év felettiek 69%-a már megkapta az oltást, a többiek is hamarosan sorra kerülnek.A kórházi oltópontokon Pfizerrel, a háziorvosoknál Sinopharmmal, AstraZenecával, és Modernával folytatódik az oltás.