Alisan Porter 2021 június 20-án tölti be negyvenedik életévét. A Huncukta óta ugyan szerepelt egy-két filmben, de átütő sikereket egyikkel sem ért el. Komolyabban kezdett zenével foglalkozni, több zenekart is alapított, mire a The Canyons-szal komolyabb sikereket értek el, de at áttörés itt is elmaradt. 2012-ben férhez ment Brian Autenrieth, és még azon a nyáron megszületett első közös gyermekük, majd 2014-ben megérkezett a kistestvér is. Alisan és Brian azonban 2017-ben elváltak.

Alisan 2016-ban jelentkezett a The Voice tehetségkutatóba, ahol Christina Aguilera mentoráltja lett, és meg is nyerte a versenyt. Azóta az énekéssel foglalkozik - írja a Blikk.