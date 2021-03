Harry sussexi herceg egy amerikai bizottság, az Aspen Institute tagja lett, mely az álhírek online terjedését elemzi. Meghan féltestvére, Samatha szerint ez elfogadhatatlan, mivel véleménye szerint épp Harry és Meghan voltak azok, akik több valótlan információt is megosztottak a közvéleménnyel az Oprah-interjú során - írja a The Sun.

Ahogy mi is megírtuk, Meghan Markle azt állította, három nappal a hivatalos ceremónia előtt összeadta őket Harryvel az érsek, méghozzá csak kettejük részvételével. Ezt már korábban is tagadta Justin Welby Canterbury érsek, most azonban bizonyítékok is vannak, melyek Meghan hazugságát támasztják alá.

Ráadásul Meghan azt állította, hogy legalább 18-19 éve nem látta féltestvérét, aki megmutatott egy közös fotót róluk, ami 2008-ban készült. Eszerint Meghan vagy nem jó matekból vagy itt is elferdítette az igazságot.

Ezért is ironikus, hogy tegnap Harry bejelentette, hogy részt vesz az Aspen intézet munkájában.

„Mint mondtam, a mai digitális világ elárasztott bennünket a félretájékoztatás lavinájával, amely befolyásolja az egyéni képességeinket. valamint gátolja a társadalmat abban, hogy világosan gondolkodjanak és valóban megértsék a világot, amelyben élünk"

- nyilatkozta Harry herceg.