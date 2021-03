Meghan Markle azt állította, három nappal a hivatalos ceremónia előtt összeadta őket Harry-vel az érsek, méghozzá csak kettejük részvételével. Ezt már korábban is tagadta Justin Welby Canterbury érsek, most azonban bizonyítékok is vannak, melyek Meghan hazugságát támasztják alá.

A korábbi főjegyző, Stephen Borton a The Sunnak nyilatkozta, hogy Meghan Markle vélhetően csak összezavarodott, amikor korábbi esküvőről beszélt.