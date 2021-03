Nehéz napokon van túl Rubint Réka és családja. Egy hete halt meg a fitneszedző édesanyja: Zsuzsanna egy családi látogatás után lett rosszul, lánya és unokái karjai között vesztette életét. Rékát és családját nagyon megviselték a történtek, de mint a nehéz helyzetekben mindig, most is a sport felé forult.

"Együtt futunk az erdőben, Réka, én és a gyerekek is. Mindannyiunk lelkének jót tesz a napfény és a levegő, és Réka is ki tudja mozogni magából ezt a terhet. Mindig jobb kedve van az edzés után, ő a nehéz pillanatokban a futócipőjébe kapaszkodik. Természetesen itt van neki a családja és a barátaink is" - mondta Schobert Norbi Blikknek.

Réka még egy ideig nem még tér vissza az online edzésekhez, időre van szüksége, így türelmet kér az emberektől.