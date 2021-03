A koronavírus és a járványügyi szigorítások Molnár Anikót is nagyon nehéz helyzetbe hozták: anyagilag padlóra került.

Anikó sminktetoválóként dolgozik, a szigorítások őt is erősen érintik. Azt mondja, kilátástalan helyzetben van, három hete nem tud dolgozni, a megtakarításai lassan elfogynak. A járvány első hullámában is két hónapig zárva volt az a szépségszalon, ahol dolgozik, de akkor még sikerült talpraállnia. Most attól fél, hamarosan a kutyáinak sem tud enni adni.

"Attól rettegek, hogy a kutyáimnak mit fogok mondani. Én el vagyok főtt tésztán és főtt rizsen, de nekik mit mondok? Azt, hogy itt van egy kis főtt tészta és edd meg?!" - nyilatkozta Anikó az egyik kereskedelmi tévécsatorna műsorában.