A 60 éven felüliekre korlátozzák az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) elleni AstraZeneca-féle védőoltások használatát Németországban - jelentette be Angela Merkel német kancellár kedden Berlinben.

Az új szabályt szerdán vezetik be az úgynevezett állandó oltási bizottság (STIKO) - a szövetségi kormány munkáját a fertőző betegségek elleni védekezés ügyében ajánlásokkal segítő szakértői testület - ajánlására. A bizottság azért adott ki új ajánlást, mert a legújabb tudományos ismeretek szerint a vakcina a 60 éven aluliak körében vérrögképződést idézhet elő az agyban. Ez a mellékhatás nagyon ritkán fordul elő, de nagyon súlyos - mondta Angela Merkel.





A változtatás bizonytalanságot okoz, de nem volt más választás. Nem lehet eltitkolni, "szőnyeg alá söpörni" a lehetséges mellékhatásokról szóló adatokat, az oltóanyag iránti lehető legnagyobb bizalmat csak "a nyíltság és az átláthatóság" révén lehet megteremteni - emelte ki a német kancellár.

Jens Spahn egészségügyi miniszter hozzátette: a változtatás hozzásegíthet ahhoz, hogy gyorsabban beoltsák a 60 felettieket, ami az éppen emelkedő harmadik járványhullámot tekintve különösen fontos. Az áprilissal kezdődő második negyedévben 15 millió adag AstraZeneca-oltás érkezhet Németországba a gyártó vállalása szerint, és bőven lesznek 60 felettiek, akik "szívesen" beadatják maguknak az oltóanyagot- mondta a miniszter. Aláhúzta, hogy az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari óriáscég együttműködésével kifejlesztett oltóanyag rendkívül hatékony az időseknél, bizonyos mutatók alapján még a Pfizer/BioNTech-féle vakcinánál is hatékonyabb.



A STIKO ajánlása főszabályként tanácsolja az oltóanyag alkalmazásának korlátozását a 60 felettiekre. A lehetséges mellékhatásokról szóló részletes tájékoztatáson nyugvó egyéni döntés alapján, szakorvosi, háziorvosi javaslatra 60 alattiaknak is beadható AstraZeneca-oltás - tette hozzá Jens Spahn. Ismertette, hogy a testület április végéig kidolgoz egy másik ajánlást, amely arról szól, hogy milyen oltást kapjon az AstraZeneca-féle készítmény első adagjával már beoltott kétmillió ember.

A miniszter elmondta: Németországban eddig 31 esetben mutattak ki időbeli kapcsolatot AstraZeneca-vakcina használata és agyi vérrögképződés között. Az érrendszeri károsodás kilenc esetben halálos volt. A 31 érintett közül 29 nő van, 20 és 63 év közöttiek. Hasonló esetek külföldön is történtek, és nem Németország az egyetlen, ahol korlátozzák a vakcina használatát - tette hozzá Jens Spahn, példaként említve Kanadát.



A kormányfő és minisztere egyaránt hangsúlyozta, hogy az AstraZeneca-vakcina használatát szabályozó előírás megváltoztatása miatt nem kell módosítani azt a célt, hogy a nyár végéig - szeptember 22-ig - a gyerekeken kívül mindenkinek biztosítják az oltás lehetőségét.