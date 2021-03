Sáfrány Emese boldogabb már nem is lehetne, ugyanis hamarosan életet ad kisfiának. Így vélekedik a babavárásról és annak lelki folyamatairól:

„Miben változott az életem a várandósság alatt? Először is, Ádámmal a kapcsolatom még mélyebb lett, hiszen egy igazán nagy dolog köt minket már össze. Mégis a legtöbbet a gondolkodásom és a prioritásom változott, körülbelül már minden a fiunk körül forog számomra. Már az, ahogy magamra vigyázok, nagyon szokatlan tőlem, ha azt nézzük, hogy korábban például mindig a legdurvább trükköket akartam megcsinálni a levegőben, most pedig a földre lehajlást is a legnagyobb óvatossággal teszem. Eddig is nagyon tervezős voltam, de most még határozottabban el tudom mondani, hogy látom magam egy, öt vagy tíz év múlva, mivel most érzem igazán, hogy az életem révbe ért" - írta Instagram oldalán a szexi celeb.