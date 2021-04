Sokan találgatják, miért lehet az, hogy éppen most jelentenek rekord magas halálozási adatokat a kórházak. A 311 elhunyt azért is megdöbbentő, mert a fertőzöttek száma kifejezetten alacsonynak mondható, mindössze 1933 fő.

A virológus szerint ünnepek után mindig megnőnek az esetszámok, az időjárás is közrejátszott, továbbá a hétvége mindig hoz magával némi adminisztratív csúszást.

"A vírus kezdetétől megfigyelhető, hogy egy hosszú hétvége, egy ünnep után mindig megnő a halálozási szám. Az emberek ilyenkor ugyanis hajlamosak a szabályok megszegésére, azt gondolják, úgysem lesz baj, ha találkoznak másokkal, ha úgy beszélgetnek ismerőseikkel, rokonaikkal, hogy nincs rajtuk maszk. Emellett több laboratórium nem dolgozik munkaszüneti napokon, vélhetőleg a patológiai részlegeken az elhunytakból gyűjtött minták egy részének feldolgozása is az első munkanapokon történik meg több helyen. Emiatt eddig is egy rendszeres heti hullámzás volt megfigyelhető az elhunytak számában: mindig keddenként a legtöbb az elhunyt a hét napjai közül. Ez most szerdára tolódott, hiszen a hétfő is munkaszüneti nap volt, kedden történt a vizsgálat, ennek eredménye ma, szerdán került közlésre. Közben a hirtelen jött időjárás is megviseli a szervezetet, főleg a betegekét, ilyenkor mindig többen halnak meg, nem csak koronavírus idején" - nyilatkozta a Borsnak Dr. Rusvai Miklós.

A szakember bizakodó, véleménye szerint hamarosan javulni fognak a számok, június elején akár már teljesen szabadon, korlátozás nélkül élhetünk. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ez csak akkor valósulhat meg, ha az emberek továbbra is szigorúan betartják a higiénés szabályokat és fegyelmezetten viselik a maszkot!