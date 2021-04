Karakó Katalin az a biokémikus, aki szinte egész életét az mRNS-nek szentelte, és akinek kutatásai a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinákhoz vezettek. A tudós egész karrierje során a hírvivő RNS-re vagy az mRNS-re összpontosított - arra a genetikai szkriptre, amely DNS-utasításokat visz az egyes sejtek fehérje-előállító helyszínére, a riboszómákhoz. Karakó Katalin meg volt győződve arról, hogy az mRNS felhasználható arra, hogy a sejteket gyógyszerek, köztük oltások elkészítésére utasítsák - adta hírül a New York Times.

Karakó Katalin mindig is a munka megszállottja volt, számára valójában nem is munka volt, inkább szórakozás. Többször előfordult, hogy esténként és hétvégén is visszament az irodába. Férje egyszer kiszámította, hogy a végtelen munkanapjai azt jelentették, hogy óránként körülbelül egy dollárt keres.

A New York Times is azt erősíti meg, hogy a tudós számára sosem a pénz volt a lényeg. Hosszú évekig törékeny volt a karrierje a Pennsylvaniai Egyetemen. Laboratóriumról laboratóriumra vándorolt, egy-egy magas rangú tudósra támaszkodott. Soha nem keresett évente 60 000 dollárnál többet, ami magyarországi viszonylatban soknak tűnhet, amerikai viszonylatban viszont egyáltalán nem az.

A magyar tudós nem ült sokáig a babérjain most sem, ugyanis úgy tűnik, hogy dr. Karikó Katalin szabadalma nemcsak a koronavírus ellen szolgál védelemként, hanem más halálos betegségekkel szemben is segítséget nyújthat. Jelenleg több vizsgálat is folyamatban van ezzel kapcsolatban.