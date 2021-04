Úgy tűnik, hogy dr. Karikó Katalin szabadalma nemcsak a koronavírus ellen szolgál védelemként, hanem más halálos betegségekkel szemben is segítséget nyújthat. Jelenleg több vizsgálat is folyamatban van ezzel kapcsolatban.

Óriási sikert aratott Karikó Katalin Drew Weissmannal jegyzett szabadalma, amely a koronavírus elleni védekezés egyik kulcsfontosságú szereplője.

A messenger RNS ráadásul nemcsak a koronavírus elleni bizonyul hatékonynak, hanem például a szívgyógyászatban is sikeresnek tűnik - írja a Ripost.

"Már a második fázisban vannak azok a kísérletek, ahol az infarktusos embereknek a szívét mentik az mRNS-sel" - nyilatkozta Katalin a szegedi Dugonics Társaság „Vírus és város" című beszélgetős sorozat vendégeként.

"A tumorba való injektálást azt én kezdtem el a BioNTech-nél, már azok a kísérletek is folyamatban vannak két éve. A felszínen lévő tumorokat, mint például a melanóma vagy egyéb, az arcon, nyakon megjelenő tumoroknál be lehet a tumorba nyomni egy mRNS-t tartalmazó keveréket, amely az immunsejteket odahívja, és megmutatja nekik, hogy „itt van a rák, ezt kell megölni". Az állatkísérletek folyamán azt is kimutattuk már, hogy a tüdőből is minden áttétet ki tudtak irtani onnan az így betanított immunsejtekkel" - mondta Karikó.