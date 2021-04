A férfi egy internetes oldalon egy álprofil segítségével ismerkedett meg 13 éves kislányokkal. Egy veszprémi gyerektől meztelen képeket kért, majd miután az küldött neki, merészebb fotókat követelt, azzal zsarolva, hogy nyilvánosságra hozza korábbi képeit.



Egy másik lányt azzal fenyegetett meg, hogy a szüleinek baja esik, ha nem készít neki fotókat. A kislány engedett a zsarolásnak, majd az elkövető a lány osztálytársától is kért fényképet, mondván kiteszi a barátnője fotóit, ha nem teljesíti a kérését.

Egy kisfiút is megismert az oldalon, akit arra próbált rávenni, hogy húgáról készítsen intim fotókat, de nem sikerült.

A rendőrség most elkapta a férfit, és letartóztatta, mivel fennállt a szökés veszélye – írta az Origo.