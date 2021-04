Karikó Katalin nevét az egész világ megismerte, hiszen jelentős szerepe volt a Pfizer vakcinájának kifejlesztésében. A The New York Times így írt a kutatóról.

Dr. Karikó Katalin és kollégái felbecsülhetetlen munkát végeztek. 2020-ban a szabadalma alapján készült el a világon elsőként klinikailag is bizonyítottan hatásos harmadik generációs Pfizer-BioNTech Covid19-vakcina. Munkájáért sokan Nobel-díj várományosként tartják számon. Eredményeire a világon mindenhol felfigyeltek, a The New York Times a következőként írt róla.

"Dr. Kariko Katalint (66) kollégái Kati néven ismerik. Ma már a koronavírus vakcina kifejlesztésének egyik hőseként is ismert. Munkatársa, Dr. Drew Weissman mellett megalapozta a Pfizer-BioNTech és Moderna oltásokat."