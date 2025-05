Szülés utáni regeneráció – Ezeket ne tedd, ha a gyógyulás a cél

A szülés utáni időszak nem arról szól, hogy azonnal visszaugorj a régi tempódba. Ez a lelassulás, a pihenés és az alkalmazkodás ideje. Nem kell hősnek lenned – már az is rendben van, ha „elég jó" vagy. A tested elképesztő munkát végzett, most rajtad a sor, hogy viszonozd a törődést. Persze könnyű azt mondani, hogy pihenj, amikor a babád épp háromóránként kel, de hidd el: ha néhány alapelvet betartasz, azzal segítheted, hogy a felépülésed nyugodtabb és biztonságosabb legyen. Mutatjuk azt a 8 hibát, amit érdemes elkerülni ebben az érzékeny időszakban – a tested és a lelked gyógyulása érdekében.

Forrás: Getty Images

8 szokás, amit jobb, ha elkerülsz szülés után

1. Ne tegyél semmit a hüvelybe az első 6 hétben!

Igen, semmit. Se tampont, se intim kelyhet, se szexuális tevékenységgel kapcsolatos tárgyakat. A testednek most időre van szüksége, hogy újra biztonságosan záródjon. A méhszáj még nyitva van, és ilyenkor könnyebben bejuthatnak a baktériumok.

Ha bizonytalan vagy abban, mikor lehet biztonságos újra intim kapcsolatot létesíteni, kérdezd meg az orvosodat a kontrollvizsgálaton. Addig használj légáteresztő betétet és kerüld az illatosított, irritáló intim termékeket.

2. Ne hasonlítgasd magad másokhoz!

Ne feledd: a közösségi média nem a valóság. A fotókon nem mutatják a sírós éjszakákat, a fájdalmas szoptatást, az önbizalom-ingadozást. Te a saját utadon vagy – és az pont úgy jó, ahogy van. Ha kell, tarts egy kis digitális detoxot. Ha valaki követése rossz érzést kelt benned, nyugodtan némítsd le vagy kövesd ki – nem vagy köteles nézni. Válassz olyan online tereket, ahol valódi anyák valódi élményeiről olvashatsz.

3. Ne hanyagold el a vészjelek észlelését!

Láz, erős vérzés, nagy véralvadék, furcsa szagok, mellkasi fájdalom, fejfájás – mind piros zászlók. Ezek nem a „majd elmúlik” kategóriába tartoznak. Ezek az „azonnal orvost kell hívni” – tünetek. Ne várj velük. Inkább telefonálj feleslegesen, mint hogy elmaradjon egy fontos vizsgálat. Az anyai ösztön nemcsak a babádról szól – magadra is vigyáznod kell, hiszen így tudod megadni neki is a legtöbbet.

4. Ne felejts el gondoskodni a fogamzásgátlásról!

Igen, még akkor is, ha szoptatsz. A szoptatás ugyanis nem véd a teherbeeséstől. És bár lehet, hogy most a szex az, amire utoljára gondolsz, amikor mégis visszatér az intimitásra való vágy, jobb, ha biztonságban vagy. Beszéljetek az orvossal olyan lehetőségekről, amik szoptatás mellett is biztonságosak. A hormonmentes vagy alacsony hormontartalmú módszerek között is van választék.