Felfoghatatlan tragédia, 56 éves korában koronavírusban hunyt el a 2004-es olimpiai bajnok, Igaly Diána . A sportolóról Dr. Merkely Béla is megemlékezett a közösségi oldalán.

2004-ben, amikor az olimpiai döntőt hibátlan sorozattal nyerte Igaly Diána, akkor még az "Istennőt" csak a képernyőn csodálhattam.

Később, az élet úgy hozta, hogy a sportlövészet első magyar női olimpiai bajnokát személyesen is megismerhettem, megcsodálhattam magával ragadó egyéniségét!

Most, a hírekből értesülve haláláról, mély fájdalommal búcsúzom az olimpiai bajnoknőtől. Elvesztésével járó szomorúságot nem lehet enyhíteni, de megígérem, hogy még az eddigieknél is nagyobb erővel és akarattal fogunk küzdeni kollégáimmal, hogy ezt a járványt mihamarabb, véglegesen legyőzzük!

Ég Veled Dia! - írta Merkely a Facebookon.