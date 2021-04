Annak érdekében, hogy csökkentsék a szén-dioxid kibocsátást Franciaországban, a kormány betiltaná a rövidtávú repülőutakat. Első körben azokat a járatokat tiltják be, amit két és fél óra alatt vonattal is meg lehetne tenni.

A francia törvényhozás alsóháza már megszavazta a döntést, most a szenátus beleegyezése a következő lépés, majd ezek után még egy szavazást tartanak, ahol a Macron kormánya által leadott szavazatok fognak leginkább számítani. A Reuters információi szerint a környezetvédők is nagyon örülnének az új szabályozásnak, de ők tovább mennének, és azokat a járatokat is beszüntetnék, amelyek vonatal négy óra alatt megtehetőek.