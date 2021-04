A vásárlás normális esetben szórakoztató dolog, ám mostanában nem ajánlatos az üzleteket járni a tökéletes tavaszi ruhadarabok után kutatva. Ráadásul sokkal környezettudatosabbak lehetünk, ha régen elfeledett cuccokat túrunk elő a szekrény aljáról. Mi is most erre buzdítunk! Biztosak vagyunk benne, hogy az idei tavasz trendi ruhadarabjai nálad is ott lapulnak. Mutatjuk, miket keress!

A menthetetlenül megérkezett a tavasz és reméljük, hogy az időjárás sem gondolja már meg magát. Ilyenkor elnyomhatatlan vágyat érzünk arra, hogy a ruhatárunkat felfrissítsük, elpakoljuk a gyapjúpulóverek és a kabátokat, és sokkal vidámabb, könnyedebb ruhadarabokra cseréljük őket. Shoppingolás és online rendelés helyett mi most arra kérünk, hogy az idei tavasz legtrendibb darabjait a saját szekrényedben keresd meg. Biztosak vagyunk benne, hogy óriási örömet okoz majd, ha régen elfeledett ruhadarabokat fedezel fel, és teljesen ingyen frissítheted fel a ruhatáradat. A következő viseletek ugyanis mindenki szekrényében megtalálhatók.

1. Farmerdzseki

Az átmeneti kabátok jolly jokere a farmerdzseki. Évek óta az örökzöldek közé tartozik, és úgy tűnik, egy darabig még nem is fog kikopni a kifutókról. Viselheted a klasszikus kék színben vagy bármilyen harsány, élénk árnyalatban is. 2021-ben mindent szabad, ha farmerról van szó. Azt gondolod, hogy a szekrényedben lapuló darab már maga mögött hagyta a legszebb éveit, esetleg az exed felejtette nálad a dzsekijét évekkel ezelőtt? Eláruljuk, hogy óriási szerencséd van! A used-look, azaz az elhasznált hatást keltő ruhadarabok rendkívül divatosak most, és ha ehhez még túlméretezett is a dzsekid, végképp nyert ügyed van!

2. Midi szoknya vagy ruha

Az elmúlt években kétségtelenül a mini tartolt, de idén utolérte a midi! Alig akad olyan ruhadarab, amit a midi szoknyáknál és ruháknál jobban kedvelnénk. Egy közepes hosszúságú szoknya tökéletes viselet egy hűvösebb tavaszi reggelen, ráadásul végtelen lábakat varázsol.

3. Lenge felsők

Kezeket fel, ki unja már a pulóvereket? Alig vártuk, hogy elpakolhassuk őket, és felváltsák helyüket a lenge blúzok, ingek. Selyem, sifon felsők vagy viszkóz ingek - idén tavasszal bármi jöhet! Viselhetjük farmerrel, betűrve, vagy midi szoknyával is. Idén tavasszal a cukorka-színek és az állatmintás darabok lesznek a legkeresettebbek, amik szintén reneszánszukat élik.

4. Túlméretezett pólók

Az elmúlt években megkerülhetetlenné váltak a túlméretezett felsők, és a diadalmenetük idén sem ér véget. Biztosak vagyunk benne, hogy korábban te is beszereztél belőlük párat, így azokat idén is vedd elő bátran. Ha mégsem találsz ilyesmit a szekrényedben, nyugodtan nyúlj le a párodtól alkalomadtán egy férfi pólót.

5. Espadrilles

Coco Chanel óta az espadrilles-ek tulajdonképpen kiirthatatlanok a divat világából. És ez miért pont idén változna? Ássuk elő gyorsan a kedvenc darabjainkat a cipősszekrény mélyéről, és élvezzük az ibizai hangulatot! Sem színben, sem mintában, sem fazonban nincs megkötés, a magassarkú darabok ugyanolyan divatosak lesznek idén, mint a laposak.