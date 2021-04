Bartalus Ilona 1940-ben született Köröstarcsán. 1963-ban kezdte meg tanulmányait a Zeneakadémián, itt ismert meg férjét is, Janota Gábort. Álatános iskolában, középiskolában és a Zeneakadémián is tanított, vendégoktató volt egy amerikai és egy tanszékvezető egy kanadai egyetemen is. 1994-ben került a Duna Televízióhoz, ahol főszerkesztőként és zenei szerkesztőként is dolgozott 2001-ig - írja a Fidelio.

Egyik gyermeke így búcsúzott tőle a Facebookon:

"Nemzetközileg elismert zenepedagógus és karnagy, többszörösen díjazott, kitüntetett televíziós szerkesztő, rendező, műsorvezető. A magyar zenei élet kultikus alakja. Formabontó személyiség és művész, gyönyörű és rendkívül bátor nő. Áradó szeretettel és humorral ragyogta be gyermkei, unokái és barátai életét. 5 nap után követte Édesapánkat, Janota Gábor fagottművészt, akivel 57 éve voltak házasok... világkörüli útra indultak, ahogy Édesanyánk szerette elképzelni... biztosan megpihennek Kanadában és Balatonakarattyán is... Újból együtt lehetnek szeretetben, nyugalomban, szép zenéket dúdolva. Mi pedig békével és végtelen hálával gondolunk rájuk!"