Az oltás mellett a koronavírus elleni gyógyszer, a favipiravir is ingyenes, és azok is megkapják, akiknek érvénytelenítik a TAJ-számát - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az MTI-nek.

Az adóhivatal április 7-ig csaknem 66 ezer olyan magánszemély adatát adta át a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (NEAK), akik úgy halmoztak fel hathavi tartozást, hogy jellemzően még csak a fizetéskönnyítési igényüket se jelezték. Pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendkívül méltányosan jár el járulékügyekben - hangsúlyozta az államtitkár.

Eddig 13 ezren kértek fizetési kedvezményt, az esetek 85 százalékában az adóhivatal engedélyezte is ezt, így több mint 213 millió forintnyi tartozásra kaptak könnyítést az érintettek - tette hozzá Izer Norbert. A járuléktartozás rendezésére elegendő időt biztosítva, - február 13-a helyett - március 10-én adta át a több mint hathavi tartozók adatait az adóhivatal a NEAK-nak.

Az egészségügyi hivatal ezt követően érvényteleníti az érintettek TAJ-számát, ami azzal jár együtt, hogy az állami egészségügyi szolgáltatást ingyenesen már nem vehetik igénybe - idézte fel az államtitkár.

Mint mondta, most a koronavírus-járványban az a legfontosabb, hogy mindenki megkaphassa a védőoltást és a betegség elleni gyógyszer is eljuthasson azokhoz, akiknek szükségük van rá. Ezért a TAJ-szám esetleges érvénytelenítése ebben a két esetben nem jár negatív következményekkel.Az államtitkár kitért arra is, hogy március 10-e óta a két szerv között az adatátadás folyamatos, naponta történik; aki rendezi a tartozását, annak a lehető leggyorsabban újra érvényessé válik a TAJ-száma.Április 7-ig már mintegy ötezer magánszemély rendezte a tartozását. A tartozást nemcsak fizetéssel lehet rendezni. Azok, akik vagyoni, jövedelemi helyzetük miatt nem tudják megfizetni a havi nyolcezer forintot, - amely Európában a legalacsonyabb kötelezettség - és nem felelnek meg a szociális rászorultság jogszabályi feltételeinek pótlékmentes részletfizetést, de akár az egész tartozás elengedését is kérhetik a NAV-tól - részletezte az államtitkár.