Megint írt az exed? 5 hatékony módszer, hogy végleg kilépjen az életedből

Minden ember másként dolgozza fel a szakítást, ám némely ex olyan, mint egy kullancs: nem lehet levakarni és elszívja az életenergiánkat. Hiába mondtuk ki a párkapcsolat végét, újból és újból visszatér az online vagy az offline térben egyaránt. A visszatérő ex igencsak bosszantó lehet, ám léteznek hatékony módszerek a kezelésükre.

Nem minden ex veszi tudomásul, hogy a párkapcsolatnak vége.

A levakarhatatlan exek pszichológiája

Amikor egy exbarát számára nem megy a párkapcsolat elengedése, újra és újra visszatér az életünkbe, hogy megkeserítse azt, legtöbb esetben kötődési zavar állhat a háttérben. Akinek a kötődési típusa bizonytalan, az egy szakítás tényére is érzékenyebben reagál – Állítja egy szexuálpszichológus.

Ilyenkor görcsösen ragaszkodnak a másikhoz, és nem veszik figyelembe annak érzéseit.

Gyakori az is, hogy vélt vagy valós sérelmeken akarnak bosszút állni, azt akarják, hogy exük is ugyanúgy szenvedjen mint ők. A szakítás fázisai nagyon hasonlóak a gyászhoz, melyben ott a tagadás, harag, alkudozás, depresszió, hogy aztán az elfogadás hozza el a megváltást, így valahol természetes is lehet, ha egy ex olykor visszatér az életünkbe.

Komoly probléma, amikor valaki megreked egy korai fázisban, ám ezekre a helyzetekre is létezik hatékony megoldás. Ha a volt partner viselkedése törvénybe ütközik, vagy testi épségünket fenyegeti, akkor forduljunk a rendőrséghez vagy családsegítőhöz.

Így kezeld az exet, aki nem akar eltűnni az életedből

1. Ne reagáljunk, amikor közös ismerőseiteknek szidalmaz

Párkapcsolatok gyakran baráti társaságokban szökkennek szárba, szakítás után pedig előfordulhat, hogy közös ismerősök előtt szidalmaz. Ilyenkor a legjobb, amit tehetünk, ha felülkerekedünk a dolgon és nem reagálunk, ahogy barátainkat is megkérhetjük, hogy ne adják tovább, vagy ne hallgassák meg a rágalmakat.

Ne féljünk segítséget kérni!

2. Húzzuk meg a határokat!

Amikor szakítás után két ex beszélő viszonyban marad, és a másik fél rendszeresen túl bizalmaskodó, intim, vagy folyton a nyakadra jár, fontos, hogy nyílt, őszinte kommunikációval adjuk tudtára, hogy vége a párkapcsolatnak, és nem akarunk vele szorosabb viszonyt.