"Most kaptuk a hírt, hogy elhunyt Törőcsik Mari. Hosszú betegség után itthagyott bennünket. Nagyon megrendültünk, mi is most hallottuk a hírt. Én nem sokszor találkoztam vele, de amikor felvételiztem a Színműre, akkor ő ült a bizottságban Molnár Piroskával együtt. És aztán hosszú évek után Molnár Piroska egy másik műsorban volt a vendégem és elmondta, hogy Törőcsik Marival mekkora harc folyt értem, és sajnos ezt soha nem tudtam neki megköszönni, hogy akkor kiállt és szerette volna, ha a Színművészeti Egyetem tagja leszek.

Egy fantasztikus művész ment el közülünk. Őszinte részvétem az egész családnak, de az gondolom, hogy gyászolja az egész színésztársadalom, felsorolni is nehéz azt az életpályát, amit ő bejárt, és amit adott nekünk és a színművészetnek" - mondta a műsorban Ábel Anita.